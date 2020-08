Dit is ZONNEKONING Emmanuel Macron!

Als een ware stuntman laat de Franse president Macron zijn kunsten zien op het water. Ⓒ BSR

Net zoals velen in Europa viert ook EMMANUEL MACRON vakantie in eigen land... en dat doet hij bepaald niet alleen! De Franse president was ’op jacht’ aan de Côte d’Azur en had zijn complete familie meegenomen, een nogal indrukwekkend gezelschap.