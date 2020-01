Op1 en Jinek nek aan nek in talkshowstrijd

De verschillen zijn op de tweede dag van wat door verschillende media is bestempeld als ’talkshowoorlog’ heel klein geworden. Maandag was het verschil nog ruim 100.000, ook toen in het voordeel van Op1.

Dat de strijd hevig is blijkt wel uit het feit dat de NPO de hele week alle reclameblokken voorafgaand aan Op1 heeft geschrapt. RTL besloot om dinsdag de begintijd van haar talkshow te vervroegen naar 22.15 uur.