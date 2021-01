Monica Geuze en Wolter Kroes in nieuw programma StukTV

Premium Entertainment

Bridgerton-ster Rege-Jean Page onthult pijnlijke geheimen

Rege-Jean Page, de rijzende ster van de Netflix-serie Bridgerton, wordt getipt als de nieuwe James Bond. Een mooie verdienste die de sexy acteur dankt aan zijn acteerwerk in de hitserie. Al moest hij daar ook wel het nodige voor over hebben, onthult hij in The Sun. Zelfs een soort Brazilian Wax...