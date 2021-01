Actrice Barbara Sloesen deelt topless foto

Te zien is hoe Barbara topless, omringd door het Meer van Bohinj, ligt te zonnen op een steen. De zwart-witfoto is gemaakt door haar zeven jaar jongere vriend Max, die fotograaf en cameraman is van beroep.

De actrice, die schitterde in films als Zwaar verliefd!, Verliefd op Ibiza en Alles is zoals het zou moeten zijn, is al zes jaar samen met haar vriend en heeft vooralsnog geen kinderwens. Dat liet ze afgelopen zomer weten in gesprek met Vrouw.

Miljonair

„We zijn nog helemaal niet in die fase. Ik was net afgestudeerd toen ik hem leerde kennen. Hij was toen pas negentien en ik dacht nog: ’Nee, nou ben ik net klaar met studeren en ben ik verliefd op een man die nog moet beginnen!’ Maar het maakte niets uit, we gaan heel goed samen.”

Ook vertelde Barbara dat veel mensen denken dat je, als je op televisie komt, miljonair bent. „Nou, dat ben ik niet. Eerlijk gezegd vind ik dat ook niet belangrijk. Kijk bijvoorbeeld naar mijn autootje; een totaal versleten Suzuki Baleno die we van de opa van mijn vriend Max hebben gekregen. Bepaald geen miljonairsauto.

Het is voor heel veel mensen, ook in mijn vakgebied, een onzekere en financieel zware tijd. Mijn vriend Max studeert dit jaar af aan de filmacademie als cameraman, maar het is maar de vraag wanneer hij aan het werk kan. Kortom, onzeker allemaal.”