Rock ’n roll-legende Little Richard (87) overleden

Richard Wayne Penniman, zoals Little Richard eigenlijk heet, wordt gezien als een van de grondleggers van rock-’n-roll. Hij scoorde vooral in de jaren vijftig hits dankzij nummers als Tutti Frutti, Good Golly Miss Molly, Long Tall Sally en Lucille.

Hoewel de zanger in de jaren daarna niet meer wist binnen te dringen in de top tien van de hitlijsten, had hij een grote invloed op andere artiesten en werd hij meermaals gecoverd. Zo ook door onder anderen The Beatles, The Kinks, Creedence Clearwater Revival en Elvis Costello.

Little Richard bracht vijftien studioalbums uit, in 2005 zijn meest recente. In de jaren voor zijn dood bleef de zanger sporadisch optreden.