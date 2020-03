Nytorv. Een voetgangersgebied hartje Kopenhagen. Zoiets als de Leidsestraat in Amsterdam misschien, of de Koopgoot in Rotterdam. Er is kerstmarkt. En er ontploft een bom. Een heel zware, twintig kilo TNT misschien wel. Rond de twintig doden, een paar dagen voor Kerstmis.