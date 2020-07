Kanye West: Van ’college dropout’ naar presidentskandidaat

Ⓒ ANP/HH

De eerste campagnebijeenkomst van Kanye West zondag verliep op zijn zachtst gezegd bijzonder. Gehuld in een kogelvrij vest, maar zonder mondkapje, hield hij een uiterst opmerkelijk betoog waarbij hij zijn emoties niet in bedwang kon houden. Hoewel het er inmiddels alle schijn van heeft dat zijn gooi naar het Amerikaanse presidentschap gemeend is, wordt het steeds moeilijker de rapper nog serieus te nemen. Toch lijken alle dromen van Kanye keer op keer uit te komen...