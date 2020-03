Tjitske Reidinga vlogt vanaf de wc

Op de website van Linda vertelt de actrice dat ze zelf nooit gedacht had dat ze zou gaan vloggen. „Als je mij weken geleden had gezegd dat ik zou beginnen aan een eigen vlogserie, had ik alle drollen uit Bos en Lommer opgegeten”, aldus de actrice uit Gooische Vrouwen en Ja zuster nee zuster. Door de coronacrisis heeft ze toch de stap gezet, maar gezien de drukte nu ze thuis zit met haar vriend en drie zoons doet ze dat dus wel vanuit het toilet.