Museum weigert Dukes of Hazzard-auto te verwijderen

De strijdvlag uit de 19e eeuw is omstreden, omdat het een symbool was voor het zuiden van de VS dat zich tijdens de burgeroorlog wilde afscheiden van de rest van het land. Een van de redenen daarvoor was dat in het noorden van Amerika slavernij was afgeschaft, terwijl er op de plantages in het zuiden nog volop slaven werden gehouden.

The Dukes Of Hazzard speelt zich af in het zuiden van de VS, de gebroeders Duke rijden rond in een auto die niet alleen The General Lee heet, naar een belangrijke generaal van het zuiden uit de burgeroorlog, maar dus ook de confederatievlag op het dak heeft. Die vlag is onlangs verbannen bij Nascar en wordt verwijderd uit de staatsvlag van Mississippi, maar het museum wil de auto niet uit de collectie halen.

„Deze auto is onderdeel van de geschiedenis, en de mensen zijn er dol op. We hebben bezoekers van alle rassen en alle nationaliteiten die zich de televisieshow herinneren en zich er helemaal niet aan storen”, aldus de directeur van het museum aan de lokale krant Northwest Herald. Hij laat weten dat het museum ook nazi-memorabilia in de collectie heeft, en dat hij van plan is beiden te behouden.