Gigi Hadid vond zwangerschapsshoot zwaarder dan normaal werk

„Ik vond het geweldig. Ik wist wat ik wilde en dat hebben ze echt voor elkaar gekregen”, vervolgt ze. Gigi is behoorlijk gesloten geweest over haar zwangerschap sinds de bekendmaking.

Gigi deelde de foto’s met haar zwangere buik donderdagavond op Instagram. Ze werd vorige maand in het zwart-wit vastgelegd in dunne stoffen zodat goed te zien is dat ze volgende maand moeder wordt. Het model schrijft bij de foto’s dat er „een engel” in haar groeit.

In april werd bekend dat Gigi en haar vriend Zayn Malik hun eerste kind verwachten. Het model en de voormalig One Direction-zanger hebben al jaren een knipperlichtrelatie.