Stem van Minnie Mouse (75) overleden

„Meer dan 30 jaar hebben Minnie en Russi gezamenlijk miljoenen mensen over de hele wereld vermaakt - een samenwerking die van Minnie een icoon maakte, en van Russi een alom geliefde Disney-ster”, zo liet Bob Iger, de baas van Disney, weten.

Taylor heeft een lange carrière achter de rug. Sinds 1986 was ze te horen als Minnie Mouse, de partner van Mickey. Daarnaast leverde ze haar stem voor onder meer The Simpsons, de Kleine Zeemeermin en Buzz Lightyear of Star Command.

Minnie Mouse vormde niet alleen in de tekenfilms een setje met Mickey: Taylor zelf was sinds 1991 getrouwd met Wayne Allwine, de stem achter Mickey Mouse. Ze waren samen tot Allwine in 2009 overleed.