’Het papieren paleis’: Dilemma’s van een beschadigde moeder

Recensie ’Het boek van de doodgraver’: Parel in donkere dagen

We schrijven 1893. Plaats van handeling is Wenen, dan een snel groeiende miljoenenstad. Frans Jozef is al 45 jaar keizer. Meteen krijgt het verhaal kleur met de ervaringen van een man die levend wordt begraven. Het sinistere ervan blijft een rode lijn door Het boek van de doodgraver.