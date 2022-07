Katja Herbers: ’Dit was engste scène die ik ooit moest opnemen’

Later in de derde reeks van de show zit volgens de Nederlandse de engste scène die ze ooit heeft moeten opnemen. „Het is de negende aflevering, dus om spoilers te voorkomen zal ik er niet te veel over zeggen”, aldus de actrice. „Maar er zit een kleine demon in en het was het engste en meest creepy dat ik ooit heb gezien of heb gedaan.” Herbers grapte tegenover de aanwezige fans dat ze alvast haar excuses aanbood voor de angstaanjagende aflevering, die volgende maand wordt uitgezonden in de VS.

Het was de tweede keer dat Herbers voor Evil op Comic-Con in San Diego was. In 2019 deelden de cast en makers Robert en Michelle King, bekend van onder meer series The Good Wife en The Good Fight, tijdens een panel op de beurs voor het eerst beelden van de serie met het publiek.

In Evil speelt Herbers een psychologe die samen met een priester (Mike Colter) onderzoek doet naar zaken die mogelijk een occulte achtergrond hebben. De Amerikaanse show werd eerder deze maand verlengd met een vierde seizoen.