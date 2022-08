Steven Brunswijk wil niet meer aanschuiven bij Vandaag Inside

In de podcast wordt Steven een dilemma voorgelegd. Of elke avond bij Vandaag Inside aan tafel zitten, of nooit meer de theaters in. „Wat een dilemma”, reageert Steven. Vandaag Inside, daar wil ik ook niet meer aanschuiven. Dat wil ik niet meer, maar het theater is zo fantastisch. Het theater is een passie. Als iets een passie is, dan houd je dat heel lang vol. Als het zou moeten, zou ik eerder daarvoor kiezen. Het theater kan ik niet opgeven, dat is zo magisch.”

Eerder maakten de mannen van Vandaag Inside al duidelijk dat Steven niet meer welkom is in hun programma. De cabaretier was te gast in de uitzending waarin de beruchte kaarsenrel van Derksen werd besproken. „Toen reed ik ’s avonds terug naar huis en dacht ik: dit nooit meer. Naast Steven Brunswijk zitten, dat vond ik wel een dieptepunt”, aldus René begin juni.