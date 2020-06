Edgar Davids over VI-boycot Oranje: Eindelijk consequenties

Volgens de oud-international is de boycot ’absoluut’ een goed middel om het vermeende racisme in het programma te stoppen, dat volgens hem niet de eerste keer was. „Het was een legio keren aan de hand en het werd altijd maar weggewuifd. Er waren geen consequenties. Nu zie je dat iedereen er gewoon genoeg van heeft en vandaar die boycot. Dat is terecht.”

Volgens hem is er eerder al vaak de dialoog gezocht, maar heeft dat niet gewerkt. „De argumenten zijn altijd weggewuifd. Ik denk dat je ook gewoon moet kijken naar de media. Ze zeggen vaak dat sporters een voorbeeldfunctie hebben, maar de media hebben dat ook en nog sterker. Zij zijn verantwoordelijk voor wat ze het publiek voeden.”

Davids vindt het opmerkelijk dat de boycot van Oranje in Nederland gevoelig ligt. „Als we het over racisme hebben in Nederland, dan staat wit Nederland op de banken. Wat is het dat dat creëert? Je kunt ook zeggen: ’Ik kan het misschien niet voelen, maar wat voel jij en kunnen we het samen oplossen?’

De boycot van Oranje volgde op een boycot van adverteerders rond de populaire talkshow. Zij trokken zich terug nadat een vermeende racistische grap van Johan Derksen over Akwasi in de uitzending van vorige week maandagavond viraal was gegaan. Overigens sprak Derksen zich eerder in het programma duidelijk uit tégen racisme.

