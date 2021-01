Ellen Burstyn: ’Het was nooit mijn bedoeling filmster te worden’

Na eerst als model en showgirl te hebben gewerkt, speelde Burstyn in de jaren zestig in series als The Doctors en Dr. Kildare. Omdat ze zich verder wilde verdiepen in het acteren besloot ze lessen te nemen waarna ze al snel een Golden Globe en Oscar won voor haar vertolking van Lois Farrow in The Last Picture Show. Toch was dit grootse succes nooit gepland.

„Het was nooit mijn bedoeling filmster te worden”, vertelt ze aan The Guardian. „Ik wilde altijd het beste uit mezelf halen. Dat soort doelen sturen je in een andere richting dan een ster te willen worden, wat een beangstigende ervaring kan zijn. Het feit dat ik met mijn 88 jaar nog steeds werk, zegt me dat ik heb gedaan wat ik wilde doen.”