Ook Phil Collins wil zijn muziek niet horen bij rally’s Trump

Twee weken geleden schalde tijdens een bijeenkomst van Trump in Des Moines Collins’ hit In The Air Tonight uit de speakers. Zijn advocaten benadrukken in hun schrijven, dat TMZ maandag publiceerde, dat zij de president in juni al hebben verzocht dat nummer niet meer te gebruiken, omdat het doet lijken of Collins achter Trump staat. In die eerdere brief zou de muzikant ook hebben laten weten dat hij absoluut niets te maken wil hebben met de campagne van Trump.

„We zijn er nu achter gekomen dat de campagne verder is gegaan met het oneigenlijke gebruik van In The Air Tonight. Niet alleen is dat zonder toestemming gebeurd maar het was extra ongepast omdat, zoals in verschillende media is omschreven, het bedoeld was als satirische referentie naar het coronavirus. Meneer Collins keurt het bagatelliseren van Covid-19 af en maakt zich zorgen over de reputatie die het gebruik van zijn nummer heeft veroorzaakt en zal veroorzaken.” Het juridische team eist daarbij dat Trump stopt met het draaien van In The Air Tonight.

Al heel wat artiesten hebben laten weten dat ze er niet van gediend zijn dat Trump hun muziek gebruikt tijdens zijn campagne. Onder meer Neil Young, R.E.M., Rihanna, de erven van Tom Petty, Pharrell Williams, Guns N’ Roses en Steven Tyler lieten hun afkeer blijken toen ze hoorden dat hun liedjes te horen waren tijdens campagnebijeenkomsten van de president. Het staat politici echter wettelijk gezien vrij de muziek van hun keuze te laten horen tijdens deze rally’s.