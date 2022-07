Gearresteerde Iraanse filmmaker Rasoulof zit in gevangenis

Rasoulof werd vrijdag opeens aangehouden en weggevoerd. Het was tot maandag niet duidelijk wat er met de regisseur was gebeurd. „Hij zit in eenzame opsluiting in de Evin-gevangenis, in het noordwesten van Teheran”, meldt zijn agent. „Hij wordt daar ondervraagd.” De regisseur is aangehouden voor drie gevallen van opruiing tegen de staat. Het gaat om een voorlopige straf die hem was opgelegd voor zijn film The Man Of Integrity. Daarnaast is Rasoulof onderwerp van onderzoek wegens zijn documentaire Intentional Crime, waarin hij de dood van de Iraanse schrijver Baktash Abtin onderzoekt, en wegens een campagne op sociale media die hij initieerde tegen het excessieve politiegeweld in Iran.

Over een officiële aanklacht is nog niets bekend, aldus zijn woordvoerder. Rasoulof staat al jaren op een ’zwarte lijst’ van de Iraanse overheid, vanwege zijn aanhoudende kritiek op het regime. Sinds 2017 is het hem officieel verboden nog films te maken in Iran, omdat hij volgens de overheid „propaganda tegen de staat” maakt.

De regisseur won in 2020 de Gouden Beer op het festival van Berlijn voor zijn film There Is No Evil. Het festival van Berlijn heeft op zijn website een bericht geplaatst dat de organisatie geschokt is door de aanhouding van Rasoulof. „Het is schokkend dat artiesten kunnen worden aangehouden vanwege hun vreedzame statements tegen geweld”, aldus het festival. De directie van Berlijn roept de Iraanse overheid op Rasoulof direct vrij te laten.

There Is No Evil, een verhaal over de doodstraf in Iran, draait overigens vanaf 11 augustus in de Nederlandse bioscopen. De release werd meerdere malen verplaatst vanwege de coronapandemie, waardoor de Nederlandse bioscopen in 2020 en 2021 maandenlang gesloten waren.