’Jort Kelder volgt Schimmelpenninck op bij Op1’

Zowel Schimmelpenninck als zijn opdrachtgever WNL benadrukken dat het de beslissing van de presentator zelf was om te stoppen. Schimmelpenninck laat weten dat hij erin stapte als een experiment van drie maanden. „Toen Op1 aansloeg en corona bovendien om de hoek kwam kijken, werd dat ineens acht maanden en zat ik er vaak ook twee keer per week omdat we in de weekenden doorgingen.”

Bekijk ook: Sander Schimmelpenninck stopt met presentatie Op1

Volgens Schimmelpenninck moet een talkshowhost vijf dagen per week ’op de bok’ zitten om goed te worden. Die ambitie zegt hij niet te hebben. Wel zal hij als invaller aan de NPO-talkshow verbonden blijven.

Schimmelpennincks vertrek heeft geen gevolgen voor de positie van zijn collega Welmoed Sijtsma (29). Zij zal naar alle verwachting een nieuw duo vormen met Jort Kelder. Saillant genoeg is Kelder juist een voorganger van Schimmelpenninck als hoofdredacteur van zakenblad Quote.