Prins Andrew in schijnwerpers door vriendschap met Epstein

De prins werd in 2011 nog gefotografeerd met Epstein, kort nadat deze een gevangenisstraf van slechts dertien maanden had uitgezeten voor het inhuren van een minderjarige prostituee. Hij kwam daarmee goed weg want de lijst met beschuldigingen aan zijn adres was veel langer, maar zijn advocaten wisten een gunstige schikking te treffen.

Andrew kreeg een lading van kritiek over zich heen om zijn associatie met Epstein - ze kenden elkaar al jaren - en moest aftreden als handelsambassadeur. Het was fout geweest om nog met Epstein om te gaan, zo gaf de prins toe. Ook ex-echtgenote Sarah Ferguson trok het boetekleed aan. Zij had 15.000 pond gekregen om schulden af te betalen en betreurde de aanname daarvan.

Grootschalig misbruik

In die tijd circuleerden al veel verhalen over grootschalig misbruik van minderjarige meisjes. Die zouden zijn geronseld voor feestjes en voor het vermaak van de hooggeplaatste vrienden van de steenrijke zakenman. De schikking in 2008 zorgde er echter voor dat er geen verder onderzoek kwam totdat in 2015 door Virginia Roberts een civiele zaak werd aangespannen tegen Epstein en de naam van Andrew werd genoemd.

De prins en Buckingham Palace namen toen de ongebruikelijke stap de aantijgingen in de sterkst mogelijke bewoordingen te ontkennen. „Het wordt nadrukkelijk ontkend dat de hertog van York enige vorm van seksueel contact of relatie met Virginia Roberts had. De aantijgingen zijn onjuist en zonder enige grond”, aldus de mededeling.

Documenten vrijgegeven

Epstein werd dit jaar opnieuw van misbruik beschuldigd en daarna aangehouden. Afgelopen vrijdag werden in een andere zaak documenten vrijgegeven waarin de naam van prins Andrew opnieuw voorkwam. Hij zou bij een feestje Johanna Sjoberg, destijds een jonge student, in het huis van Epstein in New York in 2001 onzedelijk hebben betast. Een aantijging die Buckingham Palace zaterdag afwees als onwaar.

Dat was nog voor Epstein dood werd aangetroffen. Het onderzoek naar de verschillende beschuldigingen is daarmee echter niet over. Prins Andrew, die niet is aangeklaagd, zal nog wel enige tijd in de belangstelling blijven staan.