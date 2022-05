Premium Het beste van De Telegraaf

Filmrecensie Verfilming ’Firestarter’ mist vonk

Door Eric le Duc Kopieer naar clipboard

Ryan Kiera Armstrong als Charlie in ’Firestarter’.

In de Top-25 van meest verfilmde schrijvers aller tijden staat griezelkoning Stephen King op een imponerende achttiende plaats (127 bewerkingen). Sommige van zijn verhalen kregen zelfs twee verfilmingen (Carrie, It, Pet sematary). Na de eerste bioscoopversie uit 1984 en de miniserie uit 2002 is Firestarter nu zelfs voor een derde keer in een nieuw jasje gestoken.