Schrijfster Maya Angelou overleden

Behalve schrijfster was Angelou lerares, zangeres en danseres. Ze vestigde haar naam als schrijfster met I Know Why the Caged Bird Sings (In Nederland uitgegeven als Ik weet waarom gekooide vogels zingen), haar debuutroman in 1970. Daarin verhaalt ze over haar traumatische ervaringen in haar jeugd. Ze groeide op in het door racisme geplaagde zuiden van de VS.

In 2011 ontving ze een Medal of Freedom uit handen van de Amerikaanse president Barack Obama, de hoogste burgerlijke onderscheiding in de VS.

Opgroeien als zwarte vrouw

Angelou, geboren op 4 april 1928, brak pas op latere leeftijd door als schrijfster. Nadat ze op haar 14 school had verlaten, werd ze de eerste zwarte trambestuurder in San Francisco. Ze keerde later terug naar school en raakte daarna geïnteresseerd in muziek en dans. Ze trad op in opera's en nam een plaat op. Eind jaren 50 werd ze lid van het schrijversgilde van Harlem in New York. Ze vergaarde 30 eredoctoraten en werd dan ook doctor. Angelou genoemd.

Na haar debuutroman schreef ze onder andere nog vijf autobiografische romans over het opgroeien als zwarte vrouw. Ze heeft gezegd dat ze is gaan schrijven wegens een tragedie in haar jeugd. Ze werd door de vriend van haar moeder verkracht. De vriend werd later door een bende doodgeslagen.

In Nederland zijn behalve haar debuut onder meer de boeken Een lied aan de hemel, Dans om het bestaan en Brief aan mijn dochter verschenen. Angelou maakte ook gedichten.