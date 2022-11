Squid Game-acteur O Yeong-su (78) aangeklaagd voor seksueel wangedrag

Film

Jacht op Harvey Weinstein in thriller ’She said’

Hoe doorbreek je een muur van stilzwijgen? Door koppig en nauwgezet te blijven zoeken naar scheurtjes in de voegen. Dat zien we journalisten Megan Twohey en Jodi Kantor dan ook doen in She said, een verfilming van hun boek over de affaire Weinstein, die zij aan het licht brachten. De eerste in een v...