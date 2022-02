Chris Noth keert terug op sociale media na aantijgingen seksueel misbruik

Noth en zijn vrouw gaan door een moeilijke periode heen, nadat de acteur door meerdere vrouwen werd beschuldigd van seksueel ontoelaatbaar gedrag en zelfs aanranding en verkrachting. De Sex And The City-acteur ontkent dit en meent dat elk seksueel contact dat hij ooit gehad heeft wederzijds was.

Fans reageren verheugd op Noths terugkeer op sociale media. „Mr. Big forever! Fijn dat je terug bent, want volgens de wet ben je nog altijd onschuldig totdat het tegendeel wordt bewezen. Je collega’s hebben je ook wel erg snel aan de kant geschoven, na een samenwerking van jaren, daarmee wordt ook wel duidelijk dat het geen vrienden zijn”, schrijft een volger. Een ander zegt: „Hey Chris, ik weet niet wat er waar is van de verhalen, maar dat zullen we ongetwijfeld gaan horen. Tot die tijd wens ik je veel wijsheid, rust en geluk met je gezin toe, want uiteindelijk draait het alleen maar om de mensen van wie je houdt.”