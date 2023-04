Duncan Laurence heeft nog veel vertrouwen in Mia en Dion

Laurence en diens vriend Jordan Garfield schreven mee aan het nummer Burning Daylight, waarmee Cooper en Nicolai meedoen aan het Eurovisie Songfestival in Liverpool. „In de afgelopen weken zijn er een aantal dingen voorgevallen en we zijn ervan op de hoogte”, zegt Laurence in zijn video. „We gaan ons uiterste best doen om alles in goede banen te leiden, zodat Mia en Dion zo relaxed mogelijk op het podium staan en echt gaan shinen. We hebben de beste mensen verzameld en het blijft gewoon een intens traject waar ze in zitten. Ik weet als geen ander hoe zwaar het kan zijn.”

Nicolai en Cooper gaven zaterdag voor het eerst een optreden in Nederland. Het was ook het eerste optreden na hun debuut een week eerder op een evenement in Madrid, waarbij hun nummer Burning Daylight op sommige momenten niet zuiver klonk.

