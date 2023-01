Ellen DeGeneres deelt beelden van overstromingen in Montecito

Ⓒ ANP/HH

Ellen DeGeneres heeft beelden gedeeld waarop te zien is dat de omgeving rond haar huis in Montecito, Californië, is overstroomd. „Montecito wordt geëvacueerd, de hele stad”, aldus de 64-jarige presentatrice in een video op Twitter.