The Sopranos-acteur Joseph Siravo (64) overleden

Bij een foto van zijn collega schreef hij: „Rust in vrede mijn vriend die zo ongelofelijk hard gevochten heeft. Ik ga je missen. Tot aan de andere kant.”

Siravo begon met acteren in 1991 en was acht jaar lang in The Sopranos te zien. Naast films en series, was hij ook op het podium te zien. Zo speelde hij onder anderen in de musical Jersey Boys.