’Geblokkeerde nooduitgangen en negeren protocollen’ ’Deze man met onthutsende werkhouding gaf Alec Baldwin geladen pistool’

Door Wimke van der Vaart Kopieer naar clipboard

Dave Halls blijkt in het verleden vaker achteloos te zijn omgesprongen met de veiligheid van acteurs en crewleden Ⓒ IMDb

Een drama was het donderdag. Wereldwijd lazen mensen met grote verbijstering hoe Alec Baldwin per ongeluk op de set de 42-jarige cameravrouw Halyna Hutchins had neergeschoten. Degene die hem volgens Amerikaanse en Britse media het wapen overhandigde, dat behalve losse flodders toch nog een kogel bleek te bevatten, is Dave Halls. Een regie-assistent met meer dan tachtig films op zijn naam, maar wiens cv van ongelukken een waarschuwing had moeten zijn...