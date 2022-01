Premium Het beste van De Telegraaf

Vete tussen Britney Spears en Jamie Lynn Spears bereikt hoogtepunt

Door Eva de Rond Kopieer naar clipboard

De zusjes Spears vechten elkaar de tent uit. Ⓒ Getty Images

Hoewel Jamie Lynn (30) op jonge leeftijd altijd opkeek naar haar oudere zus Britney Spears (40), zijn de twee nu in een hevige strijd met elkaar verwikkeld. De zangeres beschuldigt haar zusje ervan haar in de steek te hebben gelaten en niets te hebben gedaan om haar uit het dertien jaar durende curatorschap te krijgen. Om nog meer olie op het vuur te gooien, heeft Jamie Lynn nu een boek uitgebracht, Things I Should Have Said. Zus Britney is hier allesbehalve blij mee en beschuldigt haar jongere zusje er zelfs van over haar rug geld te willen verdienen met het boek.