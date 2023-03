Fans Acda en De Munnik teleurgesteld in kaartverkoop: ’Hoe kan dit?’

Acda en De Munnik verkochten alle drie de concerten die ze in oktober geven, in rap tempo uit. „Dit hadden we echt, echt niet verwacht. We hebben geen data meer in oktober maar we gaan in gesprek met de Ziggo Dome om te kijken of er dit jaar nog iets mogelijk is”, regeerde het herenigde duo opgetogen.

Tekst gaat verder onder de video. Video: zó kondigden Acda en de Munnik hun comeback aan.

Maar niet alle fans vieren het feestje mee, getuige de teleurgestelde reacties op sociale media. De kaarten lijken te zijn opgekocht door commerciële partijen. Zo is er een website die bijvoorbeeld voor de beste plaatsen, de zogeheten ’golden circle’, 199 euro vraagt. Via de officiële verkoopsite, waar de aanhangers zaterdag massaal in de virtuele rij stonden, was dit iets meer dan 75 euro.

Reactie staatssecretaris

Het is niet bepaald de eerste keer dat deze praktijken spelen. In Nederland is het doorverkopen van tickets tegen hogere prijzen momenteel gewoon toegestaan. De bal ligt in Den Haag: vorig jaar is een motie van de SP aangenomen, die het kabinet opriep op korte termijn met een wet te komen om deze doorverkoop in te perken.

„We zijn bezig met het uitvoeren van de motie”, laat de woordvoerder van Gunay Uslu, staatssecretaris voor Cultuur en Media, weten. „We sturen binnen enkele weken een brief naar de Kamer. We zien het probleem.”