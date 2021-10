Premium Het beste van De Telegraaf

Nazomerweekend: Appels zoeken, wandelen en whisky proeven

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Foto 123RF

De herfst is begonnen, maar een nazomerzonnetje zal dit weekend extra kleur geven aan uitstapjes buiten de deur. Schop door de bladeren, stop je zakken vol kastanjes en geniet er nog even van, want voor je het weet is het weer bar en boos.