'Sofia Vergara misbruikt door ex'

Een bron vertelt aan NY Daily News dat Nick zijn beroemde verloofde gebruikte om zelf succesvoller te worden. "Ik denk dat zij nu eindelijk inziet wat voor man hij is", vervolgt de ingewijde. Nick zou onlangs hebben geprobeerd om een rolletje te bemachtigen in de nieuwe film van Sofia. "Hij vroeg haar agent om niks te zeggen, omdat hij haar ermee wilde verrassen. Uiteindelijk heeft hij de rol, natuurlijk, niet gekregen."

Afgelopen weekend maakte de actrice via haar Who Say-profiel bekend dat zij en Nick hun relatie hebben beëindigd. "We hebben te veel problemen, vooral wat betreft het tijd besteden aan elkaar. Door mijn en zijn drukke werkschema wordt het alleen maar erger. Het is niet leuk meer."

Sofia en Nick waren 4 jaar samen, waarvan twee jaar verloofd.