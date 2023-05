Premium Het beste van De Telegraaf

Actrice en zangeres bijna tachtig lentes jong Wieteke van Dort: ’Ik hoop nog wel even mee te gaan’

Door Ben Holthuis Kopieer naar clipboard

Al vanaf haar vijftiende staat Wieteke van Dort in de schijnwerpers. Volgende week wordt ze tachtig. Ⓒ Jim Hoogendorp

Volgende week wordt ze tachtig, maar eigenlijk heeft Wieteke van Dort helemaal geen tijd om haar verjaardag te vieren. De zangeres en actrice is nog maar net terug van een trip naar Lourdes of ze moet alweer haar koffers pakken voor een reis naar haar thuisland Indonesië, waar ze een film gaat opnemen. „Ik zie wel wat me te wachten staat. Zolang ik gezond ben, blijf ik werken.”