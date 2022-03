Anna Delvey roemt haar vertolker in Inventing Anna Julia Garner

De 31-jarige Delvey (die eigenlijk Sorokin heet) zei dat ze Garner één keer heeft ontmoet, toen ze in de gevangenis zat. Tijdens die ontmoeting had Delvey aan de actrice gevraagd om haar ongebruikelijke accent na te doen. Garner noemde haar hoofdrol in Inventing Anna eerder ’een van haar moeilijkste ooit’. Dat komt onder meer omdat het accent van de van oorsprong Russische Delvey lastig is. „Het accent is Duits, maar ze is opgegroeid in Rusland wat je ook terug hoort. En dan heeft het ook nog iets Amerikaans.”

Inventing Anna is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Anna Delvey, die de elite van New York ervan overtuigde dat ze een rijke Duitse erfgename was en ze zo veel geld afhandig wist te maken. In 2017 werd ze opgepakt en twee jaar later kreeg ze een celstraf van vier tot twaalf jaar opgelegd. In 2021 werd ze vervroegd vrijgelaten maar inmiddels zit Delvey weer in de gevangenis, nadat was gebleken dat haar visum was verlopen.