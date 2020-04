Dolly Parton krijgt lachers op haar hand met gedicht over thuisquarantaine

De countryzangeres plaatste een video op haar Instagram waarin ze haar versje voordraagt. Daarin heeft ze het onder meer over kinderen die zich onuitstaanbaar gedragen tijdens het verplicht thuisblijven, en over het geruzie tussen stellen in deze dagen. „Al die liefhebbende koppels, die het eens zo leuk en gezellig hadden. Nu vechten ze elkaar de tent uit zoals Donald en Pelosi”, grapt ze, verwijzend naar de Amerikaanse president Donald Trump en de democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi.

Het gedicht van Parton was duidelijk een dolletje, tot nu toe heeft de zangeres juist geprobeerd haar fans een hart onder de riem te steken in deze uitzonderlijke tijden. Eind maart liet ze hen weten: „Ik denk dat als dit over is, we allemaal betere mensen zijn. Hou de moed erin, wees niet te bang, het komt allemaal goed.”