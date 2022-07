Tom Hanks zet vraagtekens bij afwezigheid Tim Allen in Lightyear-film

Hanks sprak op zijn beurt in alle Toy Story-films de stem in van Lightyears vriend Woody, een cowboypop. Momenteel is de acteur in de bioscoop te zien in de nieuwe film Elvis, waarmee hij graag met Lightyear had willen concurreren in de strijd om de kaartverkoop.

„Wat vind je daarvan? Ik had het eigenlijk tegen Tim Allen op willen nemen, en dan laten ze het hem niet doen. Ik begrijp dat niet”, zei Hanks volgens The Hollywood Reporter bij een evenement ter promotie van de Elvis-film.

Evans liet vorige maand nog weten hoezeer hij Allen in de rol van de speelgoedastronaut bewonderde. „Tim Allen is Buzz Lightyear”, zei hij in het ontbijtprogramma Good Morning America. „Wat hij in die films heeft gedaan is zo iconisch en zo geliefd, ik zou gek zijn als ik zijn keuzes niet voor mijn eigen rol zou gebruiken.”