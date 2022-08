SBS6 gaat ondanks verdenkingen OM toch door met Peter Gillis

„Dit betreft een privékwestie. Vooralsnog zien wij niet af van het uitzenden van het nieuwe seizoen dat op 6 september van start gaat”, aldus een woordvoerder. Begin deze maand wilde het multimediabedrijf niet ingaan op de kwestie, omdat Talpa niet wilde speculeren. „Laten we vooral voorzichtig zijn met oordelen tot de feiten duidelijk zijn.”

Vrijdag was de eerste zitting in de rechtbank van Den Bosch. Daar sprak de Officier van Justitie zijn verdenking uit, Zo wordt Peter ervan verdacht zijn vriendin Nicol Kremers in te hebben gebeten, geduwd en aan haar haren en armen getrokken. Bij de zitting waren zowel Gillis - die momenteel met Nicol vakantie viert in Italië - als zijn advocaat Ton Biezenbos niet aanwezig. Hoewel Nicol geen aangifte heeft gedaan van de vermeende mishandeling, heeft het OM zelf besloten tot vervolging over te gaan.