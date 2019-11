Britse tv-chef Gary Rhodes (59) overleden

Rhodes werd bekend door zijn optredens in Masterchef, Hell’s Kitchen en had zijn eigen tv-serie Rhodes Around Britain. Hij stierf in Dubai, waar hij twee restaurants runde. Verschillende beroemdheden eren hun collega op sociale media en betuigen hun steun aan Rhodes’ vrouw Jennie en hun kinderen. Zo noemt Gordon Ramsey hem op Twitter een chef die de Britse keuken op de kaart zette.

Jamie Oliver schreef op Instagram: „Gary was een fantastische chef en een ongelooflijke ambassadeur voor de Britse keuken, hij was een enorme inspiratie voor mij als jonge chef. Hij heeft de moderne Britse keuken met elegantie en plezier opnieuw uitgedacht . Rust in vrede Chef.”