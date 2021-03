Ⓒ Stijn Ghijsen

Rob Dekay kruipt in The Passion (Kro-Ncrv) in de huid van Judas Iskariot. De artiest beoogt een menselijke kant te laten zien van Jezus’ verrader. „Ik zie in hem niet per se een slechterik. Ik denk hij een beetje is zoals de gemiddelde persoon van nu: hij wil dat alles om hem draait.”