Kardashians houden bekende vrienden voor de gek met videogesprek

De eerste video verscheen donderdag op Instagram, maar zaterdag verscheen deel twee al. Daarin zitten Kim, Kourtney, Khloe, Kris, Kylie, Kendall perfect gepositioneerd in beeld. Ze belden onder anderen hun vrienden Justin Bieber, Jennifer Lawrence en Hailey Bieber.

Zij reageren in eerste instantie positief en verrast, maar zodra de familie niet beweegt, slaat dat om in verwarring. Opmerkingen als „Wat is dit?”, „Hallo?” en „Is dit een foto?” worden gevolgd door meerdere lachbuien.