Rolf Sanchez stelt nummer winnaar I want your song uit om blessure

In het programma maken vijf onbekende songwriters een nummer voor een bekende Nederlandse artiest, waarna het winnende lied wordt uitgebracht. Dat was deze keer dus niet het geval. Presentator Snelle ging bij Rolf Sanchez langs, die de situatie zelf wilde uitleggen. „Ik zeg het lachend, maar met pijn. Ik heb een blessure in mijn middenrif”, vertelt Sanchez.

Naar eigen zeggen is de zanger al best ver in zijn herstelproces, maar is hij nog niet honderd procent. Daardoor kan hij voorlopig geen nieuw nummer inzingen. Hij kan in de tussentijd nog wel optreden, stelt hij zijn fans gerust. Ook belooft hij dat het nummer van de winnende songwriter er gaat komen zodra hij helemaal hersteld is. „Het is te mooi om te laten schieten.”