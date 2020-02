Ⓒ RTL

De vechtscheiding van Chantal en Henk wordt met de seconde vermoeiender. Het moddergooien in Married at first sight zet zich in alle hevigheid door. ’Wenkie’ voelt zich diep gekwetst door de uitspraken van haar bijna-ex, maar de scheldende dramakoningin lijkt ineens wél te weten hoe het heurt.