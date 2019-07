Dit levert veiling spullen Boris Becker op

Het hoogste bod was voor de replica trofee van de US Open die Becker in 1989 won tegen Ivan Lendl. Daar werd 167.000 euro op geboden. De curator van het faillissement, Mark Ford, is dolblij met die opbrengst: „Vorig jaar was het hoogste bod voor de US Open Trofee nog 36.000 pond (40.000 euro), dus dit is fantastisch.” Hij hoopt dan ook het faillissement in de komende zes tot negen maanden te kunnen afwikkelen.

De veilig was al in juni vorig jaar begonnen, maar werd uitgesteld toen Becker diplomatieke onschendbaarheid claimde als ambassadeur van de Centraal-Afrikaanse Republiek. Hier kwam hij echter niet mee weg en in december van dat jaar trok hij zijn claim terug.

Een selectie van de prijzen en spullen van Boris Becker, met in het midden de Wimbledon singles trofee. Ⓒ BSR Agency

Onder de 82 voorwerpen was ook een replica van de Davis Cup die verkocht werd voor 58.000 euro. De totale opbrengst werd eerder geschat op 200.000 euro, maar komt nu dus hoger uit dan verwacht. Toch is het nog lang niet voldoende om zijn totale schuld af te betalen.

De 51-jarige Becker, die de afgelopen dagen op Wimbledon als eregast ontvangen werd, is in juni 2017 door een Londensen rechtbank failliet verklaard. De veilig werd georganiseerd om zijn schulden te kunnen afbetalen en bestond naast de prijzen ook uit bijvoorbeeld horlogens en tenniskleding.