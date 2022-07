Actrice Helen Mirren schreef koningin Elizabeth over film The Queen

De film vertelt over de Windsors rond de dood van prinses Diana in 1997. „Ik schreef in de brief: we gaan deze film maken, die een heel lastige periode in uw leven verkent, ik hoop dat het niet te pijnlijk voor u is”, aldus Mirren. „Toen ik mij in het leven van Elizabeth verdiepte, kreeg ik steeds meer respect voor haar. Dat wilde ik haar zeggen.”

Elizabeth zelf schreef geen brief terug, maar haar persoonlijke secretaris wel. „Het was een standaard antwoord. Maar ik was heel blij dat ik haar de brief had geschreven.” De rol leverde Mirren een Oscar voor beste actrice op.