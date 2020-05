Zo luxe zat ANOUK ’gevangen’

Er zat niks anders op dan te FaceTimen met haar gezin in Nederland. Ⓒ Instagram

Drieduizend kilometer verwijderd van haar gezin zat ANOUK anderhalve maand ’gevangen’ in de Marokkaanse toeristenstad Marrakesh. Onder haast erbarmelijke omstandigheden, zo liet ze het zelf bijna overkomen in haar video’s op social media. Privé verdiepte zich in de ’plek des onheils’ en ontdekte dat er toch echt slechtere plekken bestaan om te moeten vertoeven. Kamers in het desbetreffende hotel kosten tot wel bijna ACHTHONDERD euro per nacht!