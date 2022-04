Spanje vaardigt arrestatiebevel uit tegen Tinder Swindler

Dat deed Hayut in 2019, toen hij in een sportwagen staande werd gehouden in de Spaanse stad Tarifa, meldt The Times. De zaak, die zou worden geseponeerd, werd deze maand weer opgepakt, schrijft het Britse dagblad.

De notoire oplichter zat de afgelopen tien jaar twee keer achter tralies: een keer voor fraude en een keer voor het vervalsen van een paspoort. Er lopen momenteel fraudezaken tegen hem in onder meer Noorwegen en Zweden.

In de populaire Netflix-documentaire The Tinder Swindler komen drie vrouwen aan het woord die zeggen slachtoffer te zijn van Hayut. Ze ontmoetten hem via de datingapp Tinder en maakten later duizenden euro’s naar hem over omdat hij zogenaamd in nood verkeerde. Hij heeft meerdere malen ontkend een oplichter te zijn.