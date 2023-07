B&B vol liefde: heeft Anne lustopwekkende oesters nodig om de liefde met Walter te manifesteren?

Met de laatste aflevering van de eerste week B&B vol liefde is er nergens nog een spoortje van vonken te bekennen. De zevende B&B-eigenaar die zich voorstelt tijdens de vijfde aflevering is een frisse toevoeging. En bij het tantratrio lijken er alleen maar meer scheuren te ontstaan. Is de ontbinding van deze rare driehoeksverhouding eindelijk in zicht?

