Liam Gallagher onderging in stilte heupoperatie

Een bezorgde fan vraagt Gallagher of de operatie zijn moves niet heeft aangetast. „Ik laat mijn fysiotherapeut oude video’s van mijn loopje bekijken, zodat we niks missen”, antwoordt de zanger. „Riverdance, ik kom eraan”, grapt hij verwijzend naar de Ierse traditionele stepdance die gekenmerkt wordt door snelle bewegingen van de benen.

Eerder zei Gallagher nog dat hij liever in een rolstoel werd rondgereden door zijn verloofde Debbie Gwyther, dan dat hij onder het mes ging. „Mijn heupen zijn naar de klote, maar ik zit liever in een rolstoel en dat Debbie me dan rondrijdt, zoals in Little Britain”, refereert Liam aan de typetjes Lou en Andy uit de komedieserie waarin Andy zich maar wat graag in een rolstoel laat rondrijden door zijn vriend Lou, terwijl hij eigenlijk prima kan lopen.