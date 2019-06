’De Poolse bruid’: beschadigde mensen in dito landschap

Paul van der Laan en Lotte Dunselman spelen de hoofdrollen. Ⓒ Foto Polle B. Willemsen

Starend vanuit het treinraam over het weidse Groninger landschap dwaalden de gedachten van theatermaakster Lotte Dunselman als vanzelf af naar de film De Poolse bruid. En die mijmeringen hebben ervoor gezorgd dat de theaterversie nu te zien is in rijksmonument boerderij De Haver in Onderdendam.