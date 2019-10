Jan de Hoop hypocriet over ouderenbeleid John de Mol?

De Hoop (64), noemt het een schande dat de presentatrices op deze manier zijn behandeld. „Ik zeg niet dat je nooit iets aan een programma moet veranderen. Maar dit zijn vakvrouwen, die uitstekend presenteren en waar het publiek van houdt. Ze waren in vaste dienst. Dan dóe je dit niet”, zei de nieuwslezer in RTL Boulevard.

Vijf jaar geleden overkwam Margreet Spijker hetzelfde, toen ze na zestien jaar trouwe dienst op 49-jarige leeftijd moest vertrekken bij RTL Nieuws. „De hoofdredactie slaat een nieuwe weg in met het nieuws”, luidde de verklaring van de zender.

Het ontslag van zijn collega deed Jan de Hoop destijds af als „jammer”. En waar hij deze week zijn gal spuwt over het beleid van De Mol, was hij over de werkwijze van zijn eigen werkgever een stuk milder. „Ik ben verbaasd. Ik heb heel lang met haar samengewerkt voor Editie NL en ken haar als een warm, betrokken en als een enorme vakvrouw. Bij sommige nieuwslezers zit er een laagje tussen, zij bleef heel erg zichzelf.” (...) „Ik heb begrepen dat ze iemand met een andere uitstraling willen. Ik zie dat anders, maar dit is een beslissing van de hoofdredactie.”

John de Mol stelde eerder in De Wereld Draait Door dat ’je als je bij televisie gaat werken weet dat er een bepaalde houdbaarheidsdatum is’. De vrouwen zijn allebei vijftig.

Ook ouderenbond ANBO zet vraagtekens bij de gang van zaken. „Hart van Nederland is een goed bekeken programma”, stelt een woordvoerder van de bond. „Wij zijn tegen elke vorm van leeftijdsdiscriminatie. Mensen moeten beoordeeld worden op het werk dat zij doen, óók boven een bepaalde leeftijd. En niet op het feit dat zij die leeftijd hebben bereikt. Het is denigrerend als dit daadwerkelijk de reden is dat zij aan de kant zijn gezet.”

